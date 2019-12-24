駿隆：打工仔全年強積金平均賺逾2.3萬元

踏入全年尾聲，打工仔的強積金「成績表」值得關注。財富管理顧問公司駿隆表示，12月環球股市向好，令強積金回報表現報捷。截至12月17日，駿隆強積金綜合指數升6點，報229點。月內強積金每人平均賺5,550港元，全年平均每名打工仔賺23,070元。

三大主要指數中，股票基金指數升6點至312點；混合資產基金指數升5點，報222點；固定收益基金指數維持於126點。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，環球股市表現預期將持續波動，進取型投資者雖可承受較高風險，仍需留意經濟周期下行風險，毋須急於增加高風險資產，如有需要可考慮平均分布於環球市場。

強積金成份基金按增長潛力和風險分類，包含股票基金、混合資產基金及債券、貨幣市場、保證等固定收益基金，共419隻供不同風險承受能力的成員選擇。值得留意，年初截至12月17日，99%成份基金，均錄得正回報，最高回報更達35.4%，可謂一眾打工仔的喜訊。

積金局推行強積金制度至今19年。截至今年11底，總資產值高達9,350億元。駿隆執行董事王玉麟解釋，強積金總資產創新高，主要由於本年投資回報表現不俗。根據駿隆強積金表現指數，綜合指數回報年初至今為12%。

至於有「懶人基金」之稱的預設投資(DIS)，帳戶數目與去年同期比較，增加25%，佔帳戶總數的兩成。今年DIS中的核心累積基金的投資回報，更跑贏所有傳統混合資產基金。王玉麟提醒，個別投資短線回報可變化頗大，今年美歐股債向好，造就DIS不俗回報，惟強積金屬長期投資，投資者宜先訂立個人退休目標，後按風險承受能力選擇投資組合。

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