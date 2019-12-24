新股專輯：光榮建築入場費3787元 明年頭炮！
2019年12月24日 10:44
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新加坡樓宇建築工程承包商光榮建築(09998)跨聖誕假期招股，周二起至下周二(24至31日)接受認購，招股價介乎每股0.65至0.75元，一手5,000股，入場費3,787.79元，預計2020年1月8掛牌，成為明年「打頭炮」新股。浦銀國際融資為獨家保薦人。
該公司是次發售2億股，其中10%為本地公開發售；集資最多1.5億元，所得約27.9%用於購買新機器及設備；約39.5%將用於透過投資新技術；約23.6%用於部分項目的初期資金需要；約8.5%用於提升並擴充集團的勞動力；及約0.4%作為一般營運資金。
另外，該公司引入4名基礎投資者，合共認購3,593.10萬元等值股份，均設有6個月禁售期。
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