新股專輯：光榮建築入場費3787元　明年頭炮！

該公司是次發售2億股，其中10%為本地公開發售；集資最多1.5億元，所得約27.9%用於購買新機器及設備；約39.5%將用於透過投資新技術；約23.6%用於部分項目的初期資金需要；約8.5%用於提升並擴充集團的勞動力；及約0.4%作為一般營運資金。

另外，該公司引入4名基礎投資者，合共認購3,593.10萬元等值股份，均設有6個月禁售期。

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