富時羅素擴大對中國和日本可持續發展投資分析

全球指數公司富時羅素(FTSE Russell)宣布，進一步擴大其在亞太地區的可持續發展投資分析。

富時羅素指，在其ESG(環境、社會和企業管治)評級和數據模型中，增加對中國A股的覆蓋範圍，擴展至目前約800隻A股；此舉讓ESG對中國上市公司證券覆蓋範圍提升至1,800隻。此外，對日本證券的ESG研究已擴展至約1,300隻股票。ESG評級有助投資者從多角度了解一家公司參與和管理ESG事務的情況。

富時羅素涵蓋氣候、篩選和ESG評級在內的詳細的可持續發展投資分析，已覆蓋整個亞太地區超過4,300多隻股票，對全球股票的總覆蓋量達到7,200隻。

倫敦證券交易所集團(LSEG)亞太區信息服務部負責人、董事總經理白美蘭表示，擴大對中國和日本的ESG評級覆蓋，標誌着富時羅素正持續增加對亞太市場的投入。

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