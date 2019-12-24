港股格局：陳炳強料年結前再破位機會不大
2019年12月24日 10:59
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，聖誕假期前夕，料交投將會將會淡靜。由於市場憧憬中美明年初達成首階段貿易協議，相關消息已充分反映在大市升勢之上，且第二階段貿協前景未明，市場氣氛仍未樂觀，因此今年年尾粉飾櫥窗意欲不高，相信突破前高位兩萬八機會不大。相反，如果大市出現調整，兩萬七關料有支持，恒指將在27,500至28,000點之間完成年結。
手機銷售及業績表現傳來好消息，加上市場憧憬5G新機陸續出台，相關股份近期表現強勢。不過，大型手機設備股在急升之後出現調整，由二、三線股份接力炒上。反映資金仍鐘情於此板塊，加上行業有基本因素支持，即使定價未必能像之前進取，但由於手機升級需求上升，該板塊仍值得看好。
另外，騰訊(00700)早前累跌已久，低位曾見315港元，但在該水平有強大支持。外電消息指，騰訊計劃在2020年增加在歐洲如德國的投資，由於現時遊戲業務仍為騰訊盈利主要增長動力之一，雖然最近市場對其盈利表現回復信心，但能否維持高增長仍存疑。不過，公司近年積極發展其他業務，料可支持盈利保持增長，前景值得看好。該股近月由低位反彈，持貨者可繼續揸住，冇貨的投資者則應待回吐再買，或待升穿380元，確認動力增強再追。
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