港股格局：陳炳強料年結前再破位機會不大

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，聖誕假期前夕，料交投將會將會淡靜。由於市場憧憬中美明年初達成首階段貿易協議，相關消息已充分反映在大市升勢之上，且第二階段貿協前景未明，市場氣氛仍未樂觀，因此今年年尾粉飾櫥窗意欲不高，相信突破前高位兩萬八機會不大。相反，如果大市出現調整，兩萬七關料有支持，恒指將在27,500至28,000點之間完成年結。

手機銷售及業績表現傳來好消息，加上市場憧憬5G新機陸續出台，相關股份近期表現強勢。不過，大型手機設備股在急升之後出現調整，由二、三線股份接力炒上。反映資金仍鐘情於此板塊，加上行業有基本因素支持，即使定價未必能像之前進取，但由於手機升級需求上升，該板塊仍值得看好。

－－－－－－