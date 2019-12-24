漢堡扒牛碎肉價格飆至4年高位

受非洲豬瘟影響，導致中國豬肉供應不足，價格持續飆升，並加大採購外國豬肉以彌補供應短缺問題。然而，美國漢堡扒主要材料價格近幾個月以來亦出現驚人的上漲，並陷入不同尋常的大幅波動。

外電引述數據報道，瘦肉含量90%的牛碎肉美國售價最近急升至4年以來的高位。牛碎肉正正是製作漢堡的核心食材，因通常比切塊肉便宜，可降低漢堡製造商成本。雖然美國肉類自給自足的程度較高，但亦在與中國競爭澳洲肉類的進口力度。

Steiner Consulting Group分析師Altin Kalo表示，美國進口牛肉出現嚴重短缺，「所有習慣用這種肉而且已經建立起體系的漢堡商，都必須在一夜之間改變模式。」

事實上，美國餐館已開始未雨綢繆，Chipotle Mexican Grill Inc.、Shake Shack Inc.及其他連鎖店都開始為明年牛肉價格上漲而作出準備。在缺少進口碎肉的情況下，食品服務行業開始從其他非牛碎肉市場尋找貨源。

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