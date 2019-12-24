港元拆息︰1個月回升至2.69厘　終止兩連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息連升兩日，再升上2.9厘，見9月底以來高位；1星期續升至2.65厘；與樓按相關的1個月回升至2.69厘，結束兩連跌；3個月期企2.43厘水平。

24/12/2019

隔夜 2.90393厘

1星期 2.65798厘

2星期 3.07750厘

1個月 2.69321厘

2個月 2.44321厘

3個月 2.43411厘

6個月 2.42714厘

12個月 2.43345厘

23/12/2019

隔夜 2.19821厘

1星期 2.32536厘

2星期 2.92607厘

1個月 2.67571厘

2個月 2.44429厘

3個月 2.43304厘

6個月 2.42679厘

12個月 2.43238厘

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