【專家樓評】黃詠欣：退休人士能否申請按揭？

最近有客戶查詢，他已經退休但有意置業，想知道他能否做到按揭？若果客戶能提供穩定收入證明，例如：公務員長俸、租金收入等，都有可能批出按揭。

不過要注意，即使有長俸，一樣需要通過銀行的壓力測試，例如：55歲退休公務員，每月有長俸1.5萬元的話，大約可以買入樓價250萬元的單位，做到60%按揭，供款年期最長25年；至於計算租金收入方面，有以下兩個情況：有打釐印的會以租金七折計算，沒有打釐印的會以租金六折計算，順帶一提預計租金收入亦可作計算。如想做更高按揭成數、更長年期或買入樓價更高的單位，可能要加擔保人在年齡或收入方面提供協助。

除此之外，客戶亦可以考慮以資產證明申請按揭，屆時要提供與想買入物業等值的現金或資產作證明，但如果是想以現契物業做資產審批，多數銀行只會計算物業估值的一半作資產，假設持有物業估值1,000萬元，銀行會以物業估值一半即500萬元視為資產，換言之最多只可買入500萬元物業，如沒有其他按揭在身，最多只能敍做40%按揭。

最後，退休人士亦要注意一點，他們未必能做到最長30年的供款年期，一般銀行會以75減人齡來計算供款年期，不過亦有部分銀行可以做到80減人齡來計算供款年期，如客年齡已達68歲，最長供款年期可能只有12年，屆時要留意供款會不會太吃力，若打算買入收租，亦要留意租金收入是否足夠支付每月供款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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