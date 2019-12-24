【專家樓評】劉嘉輝：私樓供應減少　樓價難大跌

最新一份《長遠房屋策略》報告指出，未來十年的房屋總供應量目標將進一步下調，由20/21年至29/30年共十年間，房屋供應量下調至43萬個，較去年公布的45萬個再減少2萬個。

當中公私營比例維持7：3比例，意味着私營房屋供應量將由今年的1.35萬個，有機會逐步減至每年的1.29萬個。隨着私人住宅供應目標下調，來年賣地計劃提供的私人土地供應或有機會相應調低。

回顧過去幾年，每年賣地所涉之單位數量大約1.8萬至1.9萬個水平；事實上因應有關報告，今年目標已調低至1.35萬個；倘若明年有關數字再調低至1.29萬個，筆者擔心，政府在賣地方面將削減私人土地供應量，導致私樓供應受影響。

觀乎今年的賣地情況，截至現時為止已達到目標的7成，倘若本年度最終可達到全年目標的1.35萬個，仍然比過去幾年平均每年約1.8萬至1.9萬個有顯著減幅。一旦政府來年度再進一步減少賣地，對於維持私樓供應量並非好事。不過，若然樓市剛需持續靠穩，相信對樓價表現有一定支持。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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