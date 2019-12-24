【市後重點睇】金價升見1489美元 英鎊做好
2019年12月24日 12:11
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(美聯社圖片)
●美匯指數企97.67，離岸人民幣(CNH)升見7.0067，港匯處7.7866，美元兌日圓見109.4，歐元報1.109，英鎊漲至1.2944。金價高見1,489美元。布油企66.4美元，紐油見60.5美元。道指期貨窄幅上升。
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●人民幣兌每美元中間價為7.0119，較上日下調2點子，呈兩連跌。
-人行開展60億人民幣央行票據互換操作。
-人行不進行逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至1.11厘。
●港元拆息︰隔夜息連升兩日，再升上2.9厘，見9月底以來高位；1個月回升至2.69厘，終止兩連跌。
●二手成交：慧安園兩房戶賣600萬，原業主賺兩倍！
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