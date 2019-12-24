IDC：料2023年中國可穿戴設備市場出貨量近2億件

調查機構IDC《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2019年第三季度》顯示，2019年第三季中國可穿戴設備市場出貨量為2,715萬件，按年增長45.2%。基礎可穿戴設備(不支援第三方應用的可穿戴設備)出貨量為2,097萬件，增長38.2%，智能可穿戴設備出貨量為618萬件，增長75.5%。

至2023年，中國可穿戴設備市場出貨量將接近2億件，耳戴式可穿戴設備將佔51.6%，而腕式可穿戴設備將佔46.6%，其中手錶憑藉完善的使用體驗和豐富的拓展功能快速增長，佔比29.8%。

未來將呈現耳戴和腕式將兩分天下、設備獨立性將逐漸增強及場景將拓展至物聯網(IoT)生態的三大趨勢。

IDC中國研究經理潘雪菲認為，可穿戴設備是未來連接移動場景和家庭、車載等其他場景的重要設備。其得天獨厚的優勢在於通過生物感測技術所獲取的人體體徵數據，可穿戴設備將成為人機交互從屏幕、語音向視覺、感測發展並將多種交互方式相結合的重要載體。

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