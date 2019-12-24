內地研組航母級券商　料將130多家公司合併

中國證監會上月底提到，要積極推動打造航母級頭部證券公司，券商行業加快併購整合預期隨即升溫。不過，著名財經媒體彭博指出，內地券商規模太小不敵一家海外巨頭，內地計劃以中信證券公司牽頭，將130多間證券行合併。

據證券業協會數據，截至今年第三季度止，內地131家券商總資產為7.02萬億元人民幣，僅低於六家國有銀行中任何一家的資產規模，同時亦與知名投行高盛的資產規模相若。

報道指，截至去年底，內地首10大券商總資產規模佔全行業比重近半，當中規模最大的為中信證券，較排名第二的國泰君安規模高出52%，其後依次為廣發證券、海通證券、申萬宏源等。

中航證券研究認為，中信證券、國泰君安及招商證券可能會是打造航母級券商的潛在名單。長城證券統計指出，截止第三季末，「國家隊」對8家上市券商持股均超過5%，其中持股比例最高的申萬宏源接近26%，持中信證券股份則超過13%。

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