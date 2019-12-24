39%美國百萬富翁睇淡明年經濟 科技股續成焦點
2019年12月24日 14:38
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
2020年將至，外媒公布最新調查顯示，美國百萬富翁對明年的經濟和股市表現焦慮，總體情緒仍算樂觀。
調查指出，39%富人預計明年美國經濟將會轉弱，較春季時調查時上升25個百分點；38%則預計明年經濟將保持強勁，27%人認為會「更強」。
美股近期屢創新高，標普500指數今年以來更已累升28%。對於股市的看法上，54%押注明年標指將至少上漲5%，較春季調查結果下降11個百分點；此外，14%年齡55歲以下受訪者，認為標指將升15%或以上。板塊方面，17%認為科技股仍是各行業中的投資重點。
上述調查於11月份進行，訪問了700位可投資凈資產逾100萬美元的人士。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。