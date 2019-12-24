39%美國百萬富翁睇淡明年經濟　科技股續成焦點

2020年將至，外媒公布最新調查顯示，美國百萬富翁對明年的經濟和股市表現焦慮，總體情緒仍算樂觀。

調查指出，39%富人預計明年美國經濟將會轉弱，較春季時調查時上升25個百分點；38%則預計明年經濟將保持強勁，27%人認為會「更強」。

美股近期屢創新高，標普500指數今年以來更已累升28%。對於股市的看法上，54%押注明年標指將至少上漲5%，較春季調查結果下降11個百分點；此外，14%年齡55歲以下受訪者，認為標指將升15%或以上。板塊方面，17%認為科技股仍是各行業中的投資重點。

上述調查於11月份進行，訪問了700位可投資凈資產逾100萬美元的人士。

－－－－－－