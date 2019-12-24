樓價UPDATES：二手業主劈價沽貨過聖誕

二手業主劈價沽貨過聖誕！馬鞍山迎海兩房單位，前後累減113萬港元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣1座高層C室，實用面積約4,626方呎，兩房間隔，獲外區客以月租25,500元承租，實用呎租約55.2元，業主於2018年6月份以約1,270萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.4厘水平。

●鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣中層F室，實用面積約388方呎，兩房間隔，近日以718萬元沽出，實用呎價18,505元，原業主於2008年2月以約270萬元購入單位，持貨11年轉手帳面獲利約448萬元，物業升值約1.7倍。

●西半山蔚晴軒低層D室，實用面積456方呎，三房間隔，望樓景，以每月22,200元租出，實用呎租49元。

●港島南區貝沙灣12月至今錄得8宗成交，其中6期6座低層B室，實用面積734方呎，套兩房間隔，望內園景及海景，原先叫價1,900萬元，最終一減再減至1,660萬元易手，實用呎價22,616元，原業主於2009年7月以1,126.8萬元買入，持貨10年，帳面獲利533.2萬元，單位升值47%。

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九龍區

●將軍澳慧安園1座低層C室，實用面積411方呎，兩房間隔，享校園景致，最新以600萬元成交，實用呎價14,599元，原業主於2010年4月以200萬元買入，持貨逾9年轉手帳面獲利400萬元離場，單位期內升值兩倍。

●將軍澳清水灣半島6座中高層D室，實用面積521方呎，屬兩房間隔，吸引外區客承接，成交價730萬元，實用呎價約14,012元，原業主於2015年6月以約565萬元購得，是次轉手帳面獲利約165萬元，單位升值約三成。

●紅磡海逸豪園15A座低層G室，實用面積約560方呎，兩房間隔，原先開價920萬元放售，經議價後減價32萬元或約3.5%，終單位獲買家以888萬元承接自用，實用呎價約15,857元，原業主約於2012年3月以約578萬元購入，持貨約7年帳面獲利約310萬元，物業升值約54%。

●大角咀利奧坊．曉岸1座低層L室，實用面積194方呎，開放式單位，剛以420萬元易手，實用呎價21,649元，新買家為外區上車客，見放盤金額符合其置業預算，考慮後即決定入市自用，原業主於2016年3月以361.36萬元一手買入單位，持貨逾3年，現沽貨帳面獲利58.64萬元離場。

●大角咀形品．星寓高層J室兩房戶，實用面積約473方呎，以950萬元放盤約1個月，即獲外區客接洽，議價後減價90萬元，以約860萬元成交，實用呎價約18,182元，新買家為首置客，睇樓3次後拍板入市，原業主於2010年7月以約491萬元購入，是次轉售帳面賺369萬元，物業升值約75%。

●西南九龍帝峯．皇殿12月至今暫錄8宗租務成交，平均實用呎租約45元，其中3座中高層C室，實用面積759方呎，採三房一套間隔，最新以34,000元租出，實用呎租45元。

●西南九龍匯璽II 12月至今錄約15宗租務成交，包括5B座中層K室兩房戶，望海景，實用面積約468方呎，以約28,000元放租數月後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以26,000元租出，實用呎租約55.6元，新租客為夫婦，心儀單位外望海景，故睇樓一次即決定承租，業主於2018年9月以約1,295.2萬元購入上述單位。

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新界區

●馬鞍山迎海1座低層F室，實用面積約548方呎，套兩房連儲物室間隔，望海景，今年5月底開始放售，業主原開價980萬元，經議價後減價113萬元或約11.5%，以867萬元交吉形式獲承接，實用呎價約15,821元。

●馬鞍山觀瀾雅軒4座低層F室，實用面積586方呎，兩房間隔，原先開價850萬元，放盤5個月，減價70萬元，減幅8.2%，以780萬元沽出，實用呎價13,311元，原業主於2016年12月購入上址，當時作價565萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利215萬元，單位升值38%。

●馬鞍山新港城L座中層3室，實用面積363方呎，兩房間隔，開價約660萬元，最終以633萬元易手，實用呎價17,438元，原業主於2010年以222萬元購入單位，持貨9年，沽出單位帳面獲利約411萬元離場，單位升值約1.9倍。

●沙田第一城12月暫錄約8宗成交，最新錄20座中層G室，實用面積327平方呎，兩房間隔，以568萬元易手，實用呎價17,370元，原業主則於1997年以215萬元購入，持貨22年沽出帳面獲利353萬元離場，單位升值約164%。

●大埔逸瓏灣低座15座頂層單位，實用面積約637方呎，兩房間隔，附天台，望內園景，今年7月底開始放盤，業主原開價900萬元，經議價後減價12萬元或約1.3%，終以888萬元吉形式沽出，實用呎價約13,940元，原業主於2014年12月以約813.6萬元購入，持貨5年帳面獲利約74.4萬元，物業升值約9%。

●粉嶺碧湖花園5座高層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，議價後以500萬元獲承接，實用呎價12,500元，原業主則於2013年以278萬元購入上址，持貨6年沽出帳面獲利222萬元離場，單位升值約80%。

●元朗尚悅10座低層A室，實用面積743方呎，套三房間隔，開價820萬元，議價後以775萬元沽出，實用呎價10,431元，共減45萬元或5.5%，原業主於2015年5月以718.5萬元一手買入單位，持貨逾4年，帳面獲利約56.5萬元，升值約8%。

●天水圍栢慧豪廷9座低層F室，實用面積510方呎，兩房間隔，享中央公園景致，上周放盤叫價630萬元，隨即獲買家洽購，共減兩口價，最終以588.8萬元成交，實用呎價11,545元，原業主則於2013年9月以339萬元買入單位，持貨約6年，帳面獲利249.8萬元，升值約74%。

●東涌12月錄約90宗租賃成交，預計全月仍可錄逾百宗，其中藍天海岸3座中層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，外望山景及公園景，新近以月租15,000元租出，實用呎租約31元，業主則於2002年12月147萬元買入單位，現租出單位，租金回報約12厘。

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