新股專輯：EMS供應商麗年國際通過上市聆訊

電子製造服務(EMS)供應商麗年國際已通過聯交所上市聆訊，意味着或於短期內展開招股程序。華高和昇財務顧問為獨家保薦人。

該公司2019上半年盈利1,844.9萬元，按年倒退62.66%；收入按年下跌25.64%至5.27億元，其中霧化產品(包括香氛機及電子煙等）為最主要的收入來源，佔34.2%；毛利率為23.3%，按年減少0.7個百分點。

預期集資所得將用於增加產能；購置新機器及設備；加強開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力；提升營銷能力；升級資訊科技基礎設施及MES；用於償還銀行貸款；一般營運資金。

值得留意的是，該公司為德豐集團旗下公司，其創始人之一兼控股股東朱慧恒為資深豪宅投資者。另外，地產代理監管局(地監局)成員凌潔心為獨立非執行董事。

－－－－－－