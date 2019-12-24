黃錦星出席華懋藝術展　分享環保Tips

環境局局長黃錦星(左)及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興(右)將雪人聖誕帽戴頭上。

環保意識深入人心，香港各行各業都熱衷保護環境。早前華懋集團舉辦「但願 – 光芒再現」升級再造藝術展，獲環境局局長黃錦星現身支持，與在場嘉賓分享節日環保小貼士，又與華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興，一起主持綠色聖誕慶祝儀式。

華懋今年舉行「光藝共享」聖誕公共藝術項目，希望透過升級再造藝術展覽和回收舊燈膽等一系列活動，寓環保及教育於藝術，鼓勵市民千祈唔好做「大嘥鬼」。

為配合展覽主題，儀式所用聖誕裝飾均由舊物再造，巨型聖誕帽由如心酒店的舊枱布及床單製成，雪人則為舊毛巾。展覽位於如心廣場商場一期2樓201室，免費開放予公眾參觀至2月底。

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