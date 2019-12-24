CEC國際半年多賺2.5倍　不派中期息

本地零售市場面對外部及內部的不確定性影響，該集團指，將重新審視現時零售分店網絡之成本結構，考慮將來停止續租若干租金過於高昂之分店，並尋找位置合適而租金較相宜之店舖代替。貨品方面，759阿信屋將進一步加強糧食類商品，引入更多種類之食米、麵類、意大利粉、罐頭等。

再者，急凍肉類亦為759阿信屋之發展重心，目前約8成之分店設有急凍陳列櫃，採購團隊亦積極與歐洲及北美洲之肉類供應商接洽，期望能稍後引進更多肉類選擇以供顧客選購。

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