新葵芳花園連錄兩成交　低層兩房戶賣575萬元

中原地產葵涌廣場資深分區營業經理許偉業表示，假期前夕，買家紛紛加快入市決定。新葵芳花園兩日連錄兩宗成交，但旺市不旺價。

新成交包括C座中低層06室，實用面積408方呎，兩房間隔，業主本月9日將單位推出市場放租，但有感租金不理想，於14日轉租為賣，開價650萬港元，透露底價約625萬元，隨即吸引多名買家洽購，議價後最終以615萬元沽出，折合實用呎價15,074元。原業主於2015年6月以410萬元買入單位，持貨約4年，帳面獲利205萬元，升值50%。

另外，屋苑B座極低層02室，實用面積415方呎，兩房間隔，開價620萬元，獲一對情侣洽購作婚後居所，由於資金有限，還價至570萬元，業主本着幫助年輕人上車的心態，最終以575萬元割愛，折合實用呎價13,855元。原業主則於2013年2月以360萬元買入單位，持貨約6年，帳面獲利215萬元，升值60%。

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