金管局：首3季零售銀行整體稅前溢利增長1.8%

香港金融管理局發表第3季銀行業概況，指出經濟不明朗因素逐漸增加，但香港銀行體系繼續維持盈利及穩健性，資產質素保持良好，流動性及資本狀況強勁，具備強大緩衝抵禦潛在衝擊。

首3季，零售銀行整體除稅前經營溢利按年增長1.8%，主要由淨利息收入及投資交易收益帶動，由於市場利息水平上升，淨息差進一步擴闊至1.64%，相較去年同期為1.6%。

單計第3季，銀行業貸款總額增加1.7%，其中與內地相關的貸款按季增加1.3%，至46,250億元，佔資產總額的17.2%。

第3季銀行業存款總額維持穩定，其中港元存款減少1%，美元存款則增加1.5%。報告解釋，港元存款減少，部分反映季內集資活動較為沉靜，有關波幅屬正常範圍。整體而言，今年截至10月底，存款總額及港元存款分別上升2.6%及3%。

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