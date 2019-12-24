金管局：香港系統重要性銀行名單維持不變
2019年12月24日 16:47
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香港金融管理局公布，已完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估。根據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變，即與金管局去年公布的D-SIB名單相同。
金管局現時指定的D-SIB框架，是就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定(HLA資本規定)，名單包括6間香港銀行。
滙豐銀行繼續為第4組，於列入名單的6間銀行中，屬最高組別。值得留意，渣打銀行(香港)的HLA資本規定由1%上調至1.5%，恒生銀行的HLA資本規定由1.5%下調至1%。相較去年，渣打香港由第1組別調至第2組別，恒生則由第2組別調至第1組別。
值得留意，歸類為愈高組別的銀行，反映監管機構對其資本要求愈高，及具較高的系統重要性。
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