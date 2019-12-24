新股專輯：九毛九國際下周一招股　集資逾23億元

消息人士透露，中國餐飲集團九毛九國際將於下周一(30日)招股，2020年1月9日首掛，集資額約3億美元(約23.4億港元)。招銀國際為獨家保薦人。

該公司5個餐飲品牌，包括酸菜魚「太二」、西北菜「九毛九」、煎餅「2顆雞蛋煎餅」等，合共經營逾269間餐廳及管理41間加盟餐廳。

據初步招股文件，公司今年上半年收入為12.37億元人民幣(下同)，按年增長41.47%；溢利為1.02億元，按年增加87.61%。

是次集資所得用作擴展餐廳網絡；增強餐廳的供應及支持能力並改進集中採購系統；償還部分貸款；以及營運資金及一般公司用途。

事實上，九毛九早前曾尋求內地A股上市，惟於2018年決定撤回A股上市申請，並開始籌備來港上市。集團解釋，由於整體A股審查流程延長、上市時間表不確定，以及為獲得全球知名度轉而選擇香港。

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