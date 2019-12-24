葉氏化工開P別具意義 皆因去咗呢度...
2019年12月24日 18:44
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葉氏化工同惜食堂合作，舉行「聖誕Food Angel長者派對」。
聽日就係聖誕節，唔知各位又準備咗咩節目呢？化工產品製造商葉氏化工(00408)就同惜食堂(Food Angel)合作，舉行「聖誕Food Angel長者派對」。葉氏化工主席葉志成孖住阿仔、副行政總裁葉鈞(Francis)，帶住班「葉氏化工義工隊」同埋40名中學生，去到深水埗惜食堂社區中心同130名老友記打成一片，齊齊開Party！
其實今次唔只開Party咁簡單，仲利用食得嘅廚餘，為老友記準備飯餐，陪佢地食飯，三餸一湯，好食又健康，實行普天同慶之餘又唔浪費。
Francis就話，今次喺惜食堂度同長者預祝聖誕，希望藉活動等啲同事及學生認識廚餘處理，同埋珍惜食物！嘩，今個聖誕對佢哋嚟講真係別具意義。
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