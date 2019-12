傳iPhone重推紋辨識功能　有乜新技術？

外媒報道,有傳蘋果公司(Apple Inc.)打算將Touch ID指紋辨識功能重新引進到下一代iPhone中。

據報,蘋果公司向美國專利商標局申請,並獲批一項名為「Electronic device including sequential operation of light source subsets while acquiring biometric image data and related methods」的專利。

這個專利技術就是在螢幕下設置光學影像感應器,去採集使用者的生物認證影像數據,例如使用者的指紋圖案。

然而,早前有報道指他們準備使用高通(Qualcomm)的超音波指紋辨識技術,並且最快會在明年下半年發表的新iPhone中引進。

