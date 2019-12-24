傳iPhone重推紋辨識功能 有乜新技術？
2019年12月24日 19:01
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(Getty Images圖片)
外媒報道，有傳蘋果公司(Apple Inc.)打算將Touch ID指紋辨識功能重新引進到下一代iPhone中。
據報，蘋果公司向美國專利商標局申請，並獲批一項名為「Electronic device including sequential operation of light source subsets while acquiring biometric image data and related methods」的專利。
這個專利技術就是在螢幕下設置光學影像感應器，去採集使用者的生物認證影像數據，例如使用者的指紋圖案。
然而，早前有報道指他們準備使用高通(Qualcomm)的超音波指紋辨識技術，並且最快會在明年下半年發表的新iPhone中引進。
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