購物季頂峰錄344億美元銷售　創美國零售史最勁

美國傳統零售旺季由感恩節翌日的「黑色星期五」掀起序幕，在聖誕節前周末的「超級星期六」達到頂峰。據零售顧問公司Customer Growth Parnters指出，上周六美國零售業銷售額達344億美元(約2,683億港元)，創歷來單日最高紀錄。

統計亦顯示，今年「超級星期六」的銷售額，較「黑色星期五」的312億美元高出約一成，緊隨其後最旺的銷售日是本月第二個星期六(14日)，以及本月二日的「網絡星期一」，銷售額分別為281億及191億美元。

Customer Growth Parnters總裁約翰遜稱，受惠職位增長和荷包寬裕，消費者今年購物意欲十分強勁。事實上，上周五出爐的美國11月個人開支增加0.3%，增長較10月升0.1%加快。期內個人收入升0.4%，符合預期，兩個數字理想或已預示假期零售有強勁表現。

儘管今年感恩節至聖誕節前的營業日數較去年少六日，但全國零售商聯會(NRF)之前預測，美國今年11至12月的假期零售銷售，仍會按年增長3.8%至4.2%。

約翰遜指出，美國四大零售商─沃爾瑪、亞馬遜、Costco及Target，在今年「超級星期六」錄得的人流是多年來未見。同時，雖然大部分商場人流下跌，但消費者購物的比率則錄得升幅，即使是經營艱難的百貨公司，上周六也是今年銷售旺季成績最好的周末。

他又提到，隨着零售商推出網購平台，網購佔今個零售旺季銷售額增長的58%。不過，Adweek引述支付公司Square的初步數字顯示，消費者在「超級星期六」，仍傾向實體店購物多過網購，透過網上渠道的銷售金額，只佔實體零售商該日的9%。

Square經濟師Felipe Chacon認為，這趨勢反映消費者仍會在「超級星期六」四出尋找聖誕禮物，故網購商日後應考慮於「超級星期六」設立「期間限定店」，或在假日和農夫市集擺賣。

儘管美國假期零售市道表現強勁，但很多為人熟知的零售商，包括年青人服裝品牌Forever 21、高級百貨公司Barneys New York及連鎖鞋店Payless，均已申請破產保護或清盤。而Coresight Research估計，今年美國已有超過9,300家零售店舖關閉。

重組顧問FTI Consulting指出，今個假期旺季，零售業的贏家與輸家的差距勢進一步擴大。評級機構穆迪11月已預測，百貨業雖然大舉投資改善庫存效率和建立網購平台，但今年經營溢利仍將倒退15%。

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