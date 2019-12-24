料人行最快農曆年前「降準」　人民幣仍可上試6.9關

內地財金官員出口術為匯市護航，人民幣匯價終止三日連跌，12月至今升值約0.26%。不過，銀行界認為，中美首階段貿易協議的利好因素，已悉數於匯市反映，料明年底人民幣弱見7.2水平。

在岸人民幣（CNY）周二收市報7.0075兌每美元，按日升52點子；離岸人民幣（CNH）於亞洲時段則收升25點子，報7.0069。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，人民幣若要保持升值勢頭，需配合額外推動力，預測明年人民幣將再弱見7.2水平。

不過，近日有內地官員表示，將進一步降低小微企業融資成本，為市場帶來下調存款準備金的預期。豐業銀行策略師高奇發表報告，預計人民銀行將於農曆新年前實施降準或者定向降準，預計未來數星期，人民幣仍有望上試6.9關口。

國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，市場面對匯率風險減低，令人民幣跌穿七算後，投資者表現仍然淡定，加上企業抵抗風險能力增強，包括擴大自身外匯存款資金池、增加使用人民幣跨境支付，亦有助收窄匯率波動區間。

他續指，從前人民幣較缺乏彈性，市場可忽略其兌換成本，或對賭人民幣匯價呈單邊升值，然而現時人民幣走勢較難預測，企業普遍採取自然對沖手段，以減低兌換成本。

外匯局副局長陸磊亦表示，明年須小心外部風險衝擊引發的跨境資本異常流動，並高度警惕國際市場的「黑天鵝」或「灰犀牛」事件，預告未來將有序開放不可兌換項目。

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