樓價UPDATES：新盤凍結天水圍二手購買力

天水圍將有新盤開售，凍結市場購買力，令嘉湖山莊交投冷清，本月僅15宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●將軍澳中心本月至今暫錄8宗買賣，平均實用呎價約16,351元。近日9座高層B室，實用面積436方呎，採兩房間隔，向東南方，享園景，今年10月開價740萬元，最新減至708萬元易手，實用呎價16,239元。原業主於2012年以355萬元買入該單位，期內升值近1倍。

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新界區

●嘉湖山莊麗湖居9座高層E室，實用面積446方呎，以兩房設計，向南及望樓景，獲買家以508萬元購入，實用呎價11,390元。據了解，原業主於2014年以273萬元入市，持貨逾5年，帳面獲利235萬元。

●嘉湖山莊1期2座中層H室三房戶，實用面積549方呎，有區內買家鍾情單位附設企理裝修，及連基本電器，故決定以1.25萬元即睇即租，實用呎租22.8元。若以同類型單位銀行估值約559.5萬元計算，回報率約2.7厘。

●天水圍居屋天富苑G座高層2室，實用面積650方呎，以三房兩廳附套廁，業主今年8月時叫價為510萬元放售，累減約11%後，於未補價第二市場以453萬元沽出，實用呎價為6,969元。上址做價較今年同類型單位高位500萬元回落約9.4%。

●沙田曉翠山莊5座中層C室，實用面積1,066方呎，屬套三房間隔，開價約1,500萬元，議價後連車位以1,368萬元易手，實用呎價12,833元。上址為原業主於2011年以878萬元入市，持貨8年帳面獲利約490萬元。

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