港股平安夜市值破頂　阿里回家帶挈增8萬億元

恒指周二開市輕微下跌後，曾經倒升14點，但聖誕節假期前夕，投資者入市意欲低迷，加上獲利沽盤湧現，一度倒跌113點，低見27,792點，尾市跌幅縮窄。國企指數同樣窄幅上落，收市微跌16點，報11,035點，惟今年來累漲911點或9%。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒預期，明年港股走勢會較今年理想。他指出，臨近年底港股未見有顯著的獲利沽盤，顯示投資者願意坐貨至明年，相信於中美正式簽訂首階段貿易協議前，投資者未必會沽貨。近月港元匯價強勢料可延續至明年首季，恒指一月份或有機會再漲2,000點，上試30,000點關，全年最樂觀預測料見32,000點。

他又稱，儘管明年業績期後可能會先出現回吐，但隨着環球央行「放水」，香港的衝擊活動有所緩和，香港經濟於首季見底後，有望於第二季逐步回穩。美匯指數明年有機會回落至95到96點水平，資金或回流估值低的股市，港股料可受惠。

林氏又說，前景較為樂觀下，投資者願意給予新經濟股較高估值，阿里料可挑戰250至260元關，而「低水」的小米及美團基本因素有改善，同可看高一線。至於「股王」騰訊，由於已不是香港新經濟股唯一選擇，加上該公司手機遊戲業務面對內地的政策風險，升幅或較落後，400元關樓上阻力大。此外，於炒經濟復甦及內地降準下，可冷敲資源股，而醫藥股及物管股續可留意。

不過，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪較審慎，認為即使中美落實簽訂首階段貿易協議，但相信日後執行上將經常受到美國的挑戰，甚至再挑起關稅糾紛，而且第二階段磋商涉及知識產權和技術轉移等艱難問題，中美關係仍存變數。再者，環球經濟持續放緩，明年中國經濟增長料跌穿6%，而香港於明年立法會選舉前，示威衝擊等活動或持續，明年恒指「最叻」料只會上試29,000點。

他又稱，今年美股已累漲不少，若沒有新的利好消息支持，明年或有調整。儘管市場憧憬環球央行會繼續「放水」，但實際上過去的注入的流動性尚未收回，經濟卻依然下滑，擔心央行沒有政策可再應對未來的金融危機。

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