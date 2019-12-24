新股專輯：融資租賃公司宏泰國際遞上市申請

融資租賃公司宏泰國際向港交所遞交上市申請，國元融資任獨家保薦人。

該公司主要為中國的各個客戶行業提供定制融資租賃服務，包括融資租賃、委託貸款及保理。當中融資租賃業務進一步分為直接融資租賃及售後租回。

據初步招股文件顯示，截至今年9月底止九個月，總收益按年減少約2.19%至4,913萬元人民幣，當中融資租賃佔比逾九成七。期內溢利按年減約41%至870.4萬元人民幣。有關減少主要因為公司在2018財年及截至今年9月底止九個月，並無訂立新委託貸款協議而導致委託貸款收入減少。

該公司客戶基礎主要包括中國各行各業的中小企業，主要客戶行業包括非金屬礦物製造、造紙與紙製品、化工原材料及化工產品製造、橡膠及塑料製造、黑色金屬冶煉及壓延加工以及房地產。來自廣東省的客戶數量以及收益貢獻最大，截至今年9月底止九個月佔總收益約32.6%。

集資所得將用於發展其直接融資租賃業務，涉及佛山、中國西北地區及西南地區陶瓷業、佛山印刷及包裝業、廣東省環保業以及先進製造或高端設備行業；用於發展其於廣東省製造業的售後回租業務；用於發展其於佛山的保理業務；升級及發展其風險管理系統；及用作一般公司及營運資金用途。

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