美股平安夜半日市　道指早段跌12點

美股在平安夜只有半日市，投資氣氛薄弱，道指周二早段報28,538點，跌12點；納指升11點至8,957點。

網絡電視Netflix披露，行政總裁黑斯廷斯明年將獲3,400萬美元的股票期權，較今年多10%，基本年薪則微跌至65萬美元。Netflix股價早段報335.67美元，升0.77%。

波音公司因遲遲未能化解737 Max危機，日前撤換行政總裁，周一反彈2.91%後，周二早段報338.28美元，升0.21%。

召車App公司Uber共同創辦人卡蘭尼克退出董事局，Uber股價報30.21美元，跌0.41%。卡蘭尼克早前已沽出手上90%的Uber股份。

聯邦快遞(FedEx)遭Angus Research降投資評級，由買入削至持有，稱對公司的短期盈利能力缺乏信心。聯邦快遞股價早段報151.22美元，跌0.31%。

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