13億人幣債到期　海航：開始付息還本

海航集團一筆13億元人民幣債券周二(24日)到期，市場關注其還債能力。該集團周二在上海證券交易所就該批債券發付息兌付公告，表示同日開始支付過去一年的利息，並償還本期債券本金。

根據公告，該債券簡稱「09海航債」，為海航集團於2009年發行的十年期定息債券，發行規模13億元人民幣，首七年票面息率為7.6厘，之後海航可選擇上調息率。該債券在本年12月6日起停牌，原因是「存在待確認的重大事項」。

公告同時披露，截至12月13日，海南航空控股及其控股子公司對外擔保總額為308.84億元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產44.92%，其中對控股子公司提供擔保193.5億元人民幣，無逾期擔保。

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