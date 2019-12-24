13億人幣債到期 海航：開始付息還本
2019年12月24日 22:49
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海航集團一筆13億元人民幣債券周二(24日)到期，市場關注其還債能力。該集團周二在上海證券交易所就該批債券發付息兌付公告，表示同日開始支付過去一年的利息，並償還本期債券本金。
根據公告，該債券簡稱「09海航債」，為海航集團於2009年發行的十年期定息債券，發行規模13億元人民幣，首七年票面息率為7.6厘，之後海航可選擇上調息率。該債券在本年12月6日起停牌，原因是「存在待確認的重大事項」。
另外，海航集團的上市旗艦海南航空控股(600221.SH)發公告，旗下全資子公司「海南航空(香港)有限公司」擬於境外發行不超過三年期的債券，本金不超過5億美元(約39億港元)，利率將根據發行時投資者的意向而決定，募集資金將會用於償還境外有息債務。
公告同時披露，截至12月13日，海南航空控股及其控股子公司對外擔保總額為308.84億元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產44.92%，其中對控股子公司提供擔保193.5億元人民幣，無逾期擔保。
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