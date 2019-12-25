卡蘭尼克盡沽Uber持股 年底退出董事局
2019年12月25日 00:59
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(美聯社圖片)
外媒報道，召車App公司Uber發言人，前行政總裁、公司共同創辦人卡蘭尼克將於今年12月31日起退出董事局，同時他已將所有Uber持股全數沽出。這意味着卡蘭尼克與10年前他共同創辦的Uber已經不再有任何關聯。
卡蘭尼克未有透露此前於Uber持股價值多少，但根據最新的公開文件顯示，該批股份約為25億美元。自11月Uber禁售期結束後，他已經將持股全數沽售。
Uber周二在一份聲明中表示，現年43歲的卡蘭尼克將「專注於他的新業務和慈善事業。」他正在發展新創公司CloudKitchens，其主要業務是將向外賣飲食公司租出空間。
Uber股價於周二上漲近1%，報30.61美元。
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