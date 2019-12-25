美股收市：道指跌36點　納指10連升再破頂！

美股在平安夜只有半日市，投資氣氛薄弱，3大指數收市個別發展。道指收報28,515點，跌36點或0.13%；標指收報3,223點，跌少於1點；納指收報8,952點，升7點或0.08%，再創收市新高，並已經連升10日。

對於後市，Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，相信今年底前美股不會有大變化，而至明年1月，投資者將會繼續在高估值的股票市場上尋找交易機會，並且可能會在增長及盈利動力上繼續持有不實質的樂觀預期。

根據FactSet數量，標指預測市盈率為約18倍，創自2018年1月以來最高。

美國總統特朗普周二(24日)表示，他和中國國家主席習近平將會舉行儀式，簽署中美第一階段貿易協議。

事實上，中美本月13日達成首階段貿易協議後，美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽等高級官員，都曾表示中美會在明年1月初簽訂協議，但至今中美雙方仍然未正式確定確實日期。

個股方面，網絡電視Netflix披露，行政總裁黑斯廷斯明年將獲3,400萬美元的股票期權，較今年多10%，基本年薪則微跌至65萬美元。Netflix股價收報333.2美元，微升0.03%。

波音公司因遲遲未能化解737 Max危機，日前撤換行政總裁，周一反彈2.91%後，周二回軟1.36%。

召車App公司Uber共同創辦人卡蘭尼克退出董事局，Uber股價收市微升0.36%。卡蘭尼克早前已沽出手上90%的Uber股份。

聯邦快遞(FedEx)遭Angus Research降投資評級，由買入削至持有，稱對公司的短期盈利能力缺乏信心。聯邦快遞股價收跌0.61%。

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