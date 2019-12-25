美股牛市或暫停？投資大師：聖誕升市恐意味1月調整

美國股市今年幾乎由頭升到尾，至聖誕假期前仍處於紀錄新高徘徊，但牛市走勢有可能暫時停止。外媒引述分析認為，隨着今年投資者在股市獲得帳面收益，至明年1月，市場可能因為稅務因素而沽售股票。

美國投資大師、Leuthold Group首席投資策略師James Paulsen表示，相信投資者已不希望在今年增加應課稅的收益，因此他們可能會推遲到明年。他續說，大部分投資者已經賺了很多錢，當中許多人都傾向於考慮重新調整組合。

事實上，今年美股標指已累升約28.6%，創2013年以來最好的表現，單計第四季則暫累升約8.3%。Paulsen預期，明年首季升市將會降溫，甚至可能會有一個確切的調整。

Stock Trader's Almanac首席編輯Jeffrey Hirsch認為，明年1月可能會出現獲利回吐，當中首個交易日或將受壓，因為投資者不想在去年12月取得實質收益。

根據Almanac，每年首5個交易日的表現是否做好，可被視為全年表現的預警，準確度高達84%；1月全月的升跌表現，亦可反映全年走勢是漲還是跌，自1950年以來，其準確度達75%，只有9次出現了非常大的誤差。

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