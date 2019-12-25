社會亂局持續　港人海外置業飆六成

社會持續動盪不安，香港居民投資海外物業避險意欲增加。有顧問公司表示，今年下半年港人海外置業較上半年大增約六成。

環球房產投資及移民公司「海外買家」董事梁鈞浩指，港人投資海外物業，除打算把資金撤至海外避險外，亦希望為日後的生活建立一道後門，必要時可移居其他國家。萊坊駐澳洲的首席經濟師Ben Burston亦指，香港投資者正把愈來愈多的資金從香港轉移到海外主要地產市場，澳洲、新加坡、日本和美國均錄得成交量增加。

世邦魏理仕澳洲住宅部董事Colin Griffin直言，香港買家對澳洲房地產的興趣比過去兩年顯著提高，香港社會動亂令他們憂慮自身和家人安全，於是把澳洲視為「避險天堂」。他說，港人近期查詢澳洲樓盤愈來愈多是出於打算自住，跟之前多作投資用途不同，關注點亦因此由租金回報率，擴展到學校分布、交通、離市中心車程多長等。他又指出，距離省會市中心不遠的兩房單位，平均售價大約為100萬澳元（約538萬港元）。

儘管Griffin指出，香港買家通常尋找售價200萬澳元以下的樓盤，惟澳洲的世邦魏理仕正與該集團的香港和內地分部合作，向香港和中國內地買家推銷平均售價2,000萬澳元、甚至賣超過3,000萬澳元的高檔住宅，預期澳洲的高端住宅市場會受海外投資者，尤其是港人和內地人的追捧。

加拿大是另一個港人垂青的海外置業地方。世邦魏理仕駐溫哥華副總裁David Ho便經常到香港澳門兩地與買家和潛在投資者見面，他們多為35至45歲人士，通常物色售價不高於100萬加元（約591萬港元）的物業。

此外，英國倫敦物業亦受港人歡迎。睿進海外投資區域總監毛迪生指出，購置英國物業的港人，目的或為兒女日後在當地升學而鋪路，並且看好英國經濟。

至於較近香港的泰國、馬來西亞及台灣，亦是港人較熱門投資物業的地方。毛迪生指，柬埔寨金邊與泰國曼谷為港人買樓熱點，因為入場門檻較低，當地細單位售價約60萬至100多萬港元，所以部分港人會將在港物業加按，然後再購入當地物業。

事實上，香港多個月以來的社會亂局，令港人移民意欲大增，部分更因而沽出本港住宅物業。據了解，僅在今年第四季內，已錄得至少逾20宗涉及移民的沽樓個案。

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