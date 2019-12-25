A股快報：三大指數向下走　金融股乏力

美國總統特朗普周二(24日)稱，將與中國國家主席習近平舉行儀式，簽署中美第一階段貿易協議。內地股市周三(25日)暫未受消息帶動，滬綜指低開2點或0.08%，報2,980點；深成指低開12點或0.12%，至10,176點；創業板指數低開3點或0.21%，報1,766點。

板塊中，金融及水泥股跌0.2%，煤炭及釀酒股報跌；而船舶製造股升0.3%。

個股方面，亞太藥業低開逾8%。旗下全資子公司上海新高峰生物醫藥之全資子公司上海新生源醫藥集團存在違規對外擔保情況，且2019年經營業績突然大降。為全面核實情況，公司於上月25日派工作組進駐上海新高峰，但管控工作受阻，上海新高峰無法正常營運，子公司失去控制。

星徽精密高開9.9%。公司預計全年實現淨利潤1.6億元人民幣(下同)，按年增7.7倍。

聖農發展高開逾6%。公司首三季度擬10派15元，合計派發現金18.6億元。

寧德時代低開0.1%。公司市值重回創業板首位。

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