海關總署：陸續公布對美加徵關稅商品後續批次排除清單

中國海關總署針對第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單的實施作出解讀，指第二批對美加徵關稅商品(600億美元)排除申請已於2019年10月18日截止提交，相關申請正審核中。

稅委會將會繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，後續批次排除清單將陸續公布。

據資料，中國上周公布第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單，包括白油等6項。

另外，對於美國農業部食品安全檢驗局(FSIS)早前發布《中華人民共和國可對美國出口的在中國屠宰的禽肉產品》最終規則，允許中國自產原料熟製禽肉對美出口。中國海關總署周二(24日)公布指，中國輸美熟製禽肉類產品，由生產至出口都要符合美國的標準、法律法規，並根據美國法規，接受美國官方檢查。

該公告又指，已在海關備案的生產企業可以向主管海關提出對美推薦註冊申請；未在海關備案的生產企業應先在主管海關備案，再提出對美推薦註冊申請。生產企業需在獲得美國農業部註冊後方可開展出口貿易。

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