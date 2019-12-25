全球經貿戰：中國向美進口大豆創20個月新高

中美兩國達成首階段貿易協議，向美國重新進口大豆是其中一個關鍵。財經媒體彭博報道，中國11月份的美國大豆進口，就升至20個月來的最高水平。

數據顯示，中國從美國進口的大豆從10月份的約110萬噸增加到260萬噸，創2018年3月以來的最高水平；對比去年同期，中國幾乎沒有進口美國大豆。

美國農業部的數據顯示，中國當前銷售年度的承諾採購總額達到了1050萬噸，而前一年為200萬噸。中國海關在一份公告中表示，正在對600億美元的對美加徵關稅商品排除申請進行審核，後續批次排除清單將陸續公布。

同期中國從巴西進口390萬噸大豆，較10月的380萬噸亦有所增加，但仍比去年同期的510萬噸為少。

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