分析：全球9億iPhone用戶　三分一明年升級5G版

面對明年的5G大躍進，尚未公布任何5G手機的蘋果公司(Apple Inc.)銷售預測兩極化，外國媒體引述Wedbush分析師的報告指，華爾街低估了iPhone在2020年及之後的前景，又預計目前全球約9億iPhone用戶中，明年將有三分之一會升級到5G，帶動iPhone銷售實現雙位數的增長。

此外，市場調查機構Counterpoint Research的報告指，今年第三季全球最暢銷智能手機為Apple的上一代平價機種iPhone XR，銷售市比達3%。分析指，iPhone XR期內大賣主要是受電訊商在iPhone 11系列前大舉減價清貨所帶動。

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