分析：蘋果AirPods勢稱霸市場　明年收入將達150億美元

此前消息指，蘋果公司最新推出的AirPods Pro在市場已經供不應求。

蘋果公司(Apple Inc.)的AirPods耳機的強勁銷售表現近兩年一直稱霸着可穿戴設備市場。外媒引述華爾街投行Bernstein分析師Toni Sacconaghi稱，今年AirPods預期為Apple帶來近60億美元的收入。

Apple股價周二(12月24日)再創新高，收報284.27美元，升0.1%。該公司今年累計升幅超過82%，總市值約1.26萬億美元

Sacconaghi續指，明年AirPods銷量還將繼續增長，相信全球銷量達8,500萬部，為公司帶來收入增至150億美元，相當於總收入佔比約3.5%。

此前消息指，蘋果公司最新推出的AirPods Pro在市場已經供不應求，目前全球範圍內的各大電商平台和實體店都處於缺貨狀態。Apple已經在擴大AirPods和AirPods Pro耳機的產能，並要求代工廠翻倍提高產量，以應對目前龐大的消費需求。

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