花旗：資金未來數月或湧股市　惟憂過度樂觀

外媒報道，花旗集團資產配置部門主管Jeremy Hale在2020年展望報告中表示，短期內全球經濟趨於穩定，加上貿易問題發展正面，大型基金經理可能入市「準備不足」。

Hale續指，一些基金或因持倉不足，錯過了美股標指今年逾27%的升幅，他們可能會被迫加倉，並在2020年初湧入股市，這將推動「融漲動力」。

他說，「因此，隨着經濟趨於穩定，美股的表現很有可能超過今年前幾個季度的預期。在接下來的幾個月中，我們將繼續密切關注交易量，價格和融漲的迹象。」

不過，花旗警惕投資者要謹慎，因為樂觀情緒可能過於高漲。

該行相信，當經濟開始轉弱時，波動性將一如預期再次上升，包括股票在內的風險資產表現，將取決於更低的利率所帶來的進一步收益，即央行寬鬆的貨幣政策。

事實上，美國聯儲局前主席格林斯潘此前亦發出警告，對於股市過熱感到擔憂。

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