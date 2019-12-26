Fb發布兩款新遊戲　Pokémon有望再掀熱潮？

手機遊戲《Pokémon Go》早前一度爆紅，《寵物小精靈》再有新作，有望再掀Pokémon熱潮。外媒報道，全球最大社交媒體Facebook (Fb)於今年聖誕期間，在Facebook Gaming平台發布了兩款Pokémon遊戲，分別是堆塔遊戲Pokémon Tower Battle，以及卡牌對戰遊戲Pokémon Medallion Battle。

兩款遊戲均支援繁體中文，而且不用「課金」就可以玩。有趣的地方是兩款遊戲都會配對另一位全球玩家來進行競技。

事實上，在很早之前，不少用戶都會在Fb玩遊戲，包括快樂水族箱、開心農場都很受歡迎，不過現時在Fb玩遊戲已不大普遍。今次該公司夥Pokémon推出兩款新作，或者可以令Fb遊戲平台再次走紅。

Facebook股價周二(24日)微跌0.51%，收報205.12美元，但今年累計升幅仍達56%。

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