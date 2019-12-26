俄羅斯審計院：2021年經濟增長恐難逾3%

外媒報道，俄羅斯聯邦審計院院長Alexeï Koudrine表示，該院預計俄羅斯2021年的經濟增速，超過3%、且接下來穩定保持在該水平的可能性很小。

他認為，開展一些能帶來穩定增長的結構性體制改革並不足夠，實施國家項目不會帶來有關的增長速度。

據專家估計，目前俄羅斯經濟增長潛力不超過每年1.5%，未來幾年很可能也會保持在該水平。Koudrine稱，那樣的經濟增速對落實羅斯國家項目也構成風險，因為規劃國家項目時，依照的情景是經濟增速2021年起超過3%。

2018年年底，俄羅斯政府完成制訂應在2024年前實施的12個國家項目和1個基礎設施發展計劃，並明確有關目標和任務，預計所需開支約為4,153.6億美元(約3.23億港元)。

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