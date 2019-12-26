傳華為獲中國政府援助金額累計高達5850億元

《華爾街日報》披露，中國電訊設備及手機巨企華為多年來獲中國政府援助的總金額高達750億美元(約5,850億港元)，當中涉及補助、信貸及租稅優惠等，令該公司躍升成為全球最大電訊設備巨頭，並以低於其他競爭對手30%的價格提供相關服務。

報道指出，華為早於25年前起，已開始接受中國政府的援助。來自於國有金融機構所取得的融資、信貸額度及其他援助為最大宗，總金額高達460億美元；在2008至2018年期間，該公司受惠於中國政府對科技業的激勵措施，省下250億美元的稅額；另還接受16億美元的補助，以及20億美元的土地減免。

華為則發表聲明，指公司所獲得是針對研發的「小規模且非物質」補助，而且也並不罕見，包含對於科技業的租稅優惠等協助，其他公司也能夠取得。

儘管各國政府向特定產業及企業提供金融援助並不罕見，然而根據華為財務報表，公司在2014至2018年期間所接受的中國政府補助，是全球第二大電訊設備商Nokia從芬蘭政府所獲得的補助的17倍，期內，另一家電訊設備大廠愛立信(Ericsson)並無取得瑞典政府的任何補助。

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