【大行報告】中金削都市麗人目標價至1元

中金指出，在零售環境弱於預期的背景下，都市麗人快速的渠道擴張和過時的產品理念，導致門店店效降低，庫存積壓，公司及經銷商經營槓桿下降。雖然公司推動業務轉型方向正確，但從其歷史而言，業務轉型影響有限。

此外，中金將該公司2019年業績預測，大幅下調至每股虧損0.44元，2020年每股純利預測下調19%至0.09元。

都市麗人早前發盈警，預期今年稅後虧損不少於9.8億元人民幣，2018年同期則錄得除稅後溢利約3.78億元，主因是一次過大規模撥備所致。公司又指，中國經濟和內需放緩令其業務面臨逆境，現有經營模式未能對市場變化作迅速反應。

該股周二(24日)收市報1.01港元，跌2.88%。

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