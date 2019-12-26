【減價實錄】觀望氣氛濃　迎濤灣年半劈150萬易手

聖誕節假期，二手市場觀望氣氛濃厚，部分業主願意減價求售。

●迎濤灣放盤逾年半 減17.6%獲承接

利嘉閣地產首席聯席董事劉鵬昌表示，馬鞍山迎濤灣1座高層D室，單位實用面積約506方呎，兩房間隔，望內園景。單位於去年4月中開始放盤，業主原開價850萬元，經議價後減價150萬元或約17.6%，終以700萬元以交吉形式成功沽出，折合實用面積呎價約13,834元。

據悉，原業主於2010年2月以約296萬元購入上述單位，持貨9年，現轉手帳面獲利約404萬元，物業升值約1.4倍。

●貝沙灣一房戶減價145萬元

中原聯席董事黃燕源透露，港島南貝沙灣6期1座中層B室，實用面積459方呎，一房間隔，望全海景，業主叫價1,260萬元，最終願減145萬元以1,115萬元將單位易手，折合平均實用呎價24,292元。原業主於2010年9月以780萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利335萬元，單位升值43%。

●嘉華星濤灣1年削價79萬元沽

世紀21奇豐物業分行區域經理趙詠欣表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層A室，實用面積538方呎，兩房兩廳間隔，望海景，單位放盤長達1年，原叫價815萬元，減價79萬元，減幅9.7%，成功以736萬元沽，實用面積呎價13,680元。

原業主於2015年1月購入上址，當時作價584萬元，持貨至今將單位轉手，帳面獲利152萬元，單位近5年升值26%。

●北角景興閣高層減價60萬元易手

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角景興閣低層A室，實用面積498方呎，三房(一套)間隔，望樓景。單位於11月底放盤，原叫價820萬元，最終以760萬元沽出，減價60萬元，減幅7.3%，實用面積呎價15,261元。

據了解，原業主於2007年11月購入上址，當時作價326.8萬元，持貨至今轉售，帳面獲利433.2萬元，單位12年升值1.3倍。

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