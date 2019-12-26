中證監：加快推進內地與香港基金互認工作
2019年12月26日 13:12
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中國證監會國際部副主任祝歡表示，加快推進內地與香港基金互認工作，到10月底，已經有16隻香港的基金獲批在內地公開銷售，銷售保有淨值約為181億元人民幣(下同)。22隻內地基金在香港銷售，銷售保有淨值約3.15億元。
祝氏稱，下一步將協調加快推進廣期所的設立。此外，內地與香港、澳門之間在銀行、保險方面的合作亦取得新進展。
另外，內地傳媒報道，全國人大常委會擬就證券法修訂草案等，於周六(28日)上午10時舉行新聞發布會。周一(23日)開幕的十三屆全國人大常委會第15次會議正在審議證券法修訂草案、基本醫療衞生與健康促進法草案、森林法修訂草案、社區矯正法草案、台灣投資保護法修正案草案。
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