保溫杯唔再受歡迎？象印中國銷售銳減27%

日本傳媒報道，根據家電商象印發布2019財年(截至11月止)合併財報顯示，淨利潤按年減少8%，降至40億日圓；經營利潤減少12.9%，至54億日圓。受中國經濟減速影響，盈利表現較強的不銹鋼保溫杯業務陷入困境。

期內，該公司銷售額減少7%，至791億日圓。其中，在中國的銷售額銳減27%，主要由於中國企業的業績低迷，對員工和客戶的送禮需求出現下滑。象印社長市川典男表示，「由於擔憂低價銷售，遲遲沒有涉足電商網站也產生影響」。

在日本銷售額亦跌2%，面向日本人的高價位電飯煲銷售實現增長，但未能彌補整體的減幅。

公司預期，2020財年的合併銷售額按年增長2%，至805億日圓，經營利潤增長1%，至55億日圓。公司將在中國涉足電商，同時推出新商品。由於把因颱風災害獲賠的保險金列為前期的特別收益，受到反向作用的影響，淨利潤預計減少2%，降至40億日圓。

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