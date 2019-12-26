樓價UPDATES：東港城12月只錄4宗租賃個案

12月份為傳統租務淡靜，將軍澳東港城暫只錄4宗租賃個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔慧賢軒低層E室，實用面積405方呎，為兩房間隔，外望享城市樓景，日前獲租客以2萬元承租，實用呎租49.4元。屋苑現時有約3個租盤提供，月租叫價由1.4萬元起。

●港島南貝沙灣6期1座中層B室一房戶，實用面積459方呎，享全海景。業主叫價1,260萬元，最終減145萬元，以1,115萬元易手，實用呎價24,292元。原業主於2010年9月以780萬元入市，持貨9年帳面獲利335萬元。

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九龍區

●東港城1座中層A室，實用面積623方呎，間隔為三房包括套房設計，望內園景。上址於今年11月底開始放租，業主原開價2.3萬元，議價後減價700元，以2.23萬元租出，實用呎租約35.8元。屋苑現時有13個單位放租，意向月租由1.65萬元起。

●牛頭角淘大花園O座中低層7室，以一房間隔，望翠綠內園景，實用面積285方呎。業主以約1.3萬元放租約1個月，即接獲區內客洽詢，雙方議價後輕微減價500元，以1.25萬元租出，實用呎租43.9元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位裝修精美，故睇樓1次即決定承租。

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新界區

●天水圍即將有新盤開售，區內業主普遍心態較強，議價空間最多只有約3%，肯平賣的極少，以致本月區內二手市況十分淡靜。嘉湖山莊景湖居3座高層E室，實用面積446方呎，以兩房間隔，向東北，享開揚遠景，以515萬元沽出，實用呎價11,547元，單位逾5年升值58%。

●火炭御龍山1座低層D室兩房戶，實用面積556方呎，向西北，獲買家以920萬元承接，實用呎價16,547元。據了解，原業主於2011年以485萬元購入，持貨至今帳面獲利462萬元，期內升值約1倍。

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