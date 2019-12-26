住建部等規範住房租賃市場　轉租10套需登記

中國住建部等六部門周三(25日)發布關於整頓規範住房租賃市場秩序的意見，以針對房地產經紀機構、住房租賃企業和網絡信息平台發布虛假房源信息、惡意剋扣押金租金、違規使用住房租金貸款、強制驅逐承租人等違法違規問題。

該意見指出，為防範相關金融風險，對住房租金貸款業務的貸款期限、貸款額度作出明確要求，加強對採取「高進低出」、「長收短付」等經營模式的高風險住房租賃企業監管，防止住房租賃企業形成資金池、加槓桿。同時在租賃住房改造行為、合同以及服務收費等作出規範。

該意見要求嚴格登記備案管理，從事住房租賃活動的房地產經紀機構、住房租賃企業和網絡信息平台，以及轉租住房10套以上的單位或個人，應當依法辦理市場主體登記；已備案的對外發布房源信息的，應當對房源信息真實性、有效性負責。此外，意見要求加強房源信息發布管理，網絡信息平台應當核驗房源信息發布主體資格和房源必要信息。

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