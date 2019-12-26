天水圍Wetland Seasons Park折實平均呎價11388元

新鴻基地產（00016）副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍Wetland Seasons Park推出首張價單，提供142伙標準戶，折實平均呎價11,388元，形容為普天同慶價。首批單位折實售價約481萬至740萬元，呎價由9,988至12,302元，最平為兩房戶。首批實用面積410至696方呎，三房戶佔30伙，其餘112伙為兩房戶。項目最快下周展開首輪銷售。

他又指出，下半年受市況影響，市場趨觀望，不過近月中美貿易戰有進展，加上股市回升，市場氣氛好轉，認為現時是推盤好時機。他料明年樓價窄幅上落，可錄溫和上升。

新地代理總經理胡致遠稱，該盤明天(27日)開放予公眾參觀，最快明天收票，料最快下周賣，至於項目一房戶會視乎收票情況才決定推出。他又稱，該盤提供四款付款方法，其中採用即供付款辦法的買家，可獲最多18%的折扣優惠。

據統計，該盤為同區超過10年首個全新私人住宅項目。

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