調查：擁1000萬美元都唔覺自己係「富人」

美國財經媒體CNBC的調查顯示，59%的美國富裕人士表示，他們支持對淨資產超過5,000萬美元的家庭徵收財富稅；同時間，反對將徵稅門檻降至1,000萬美元的人亦佔48%。

根據美國民主黨總統參選人沃倫的建議，對資產超過5,000萬美元的家庭每年將徵收2%的財富稅，資產超過10億美元的稅率將升至6%。

市調機構Spectrem Group總裁George Walper認為，調查顯示大多數身家在1,000萬美元或以下的人，並不覺得自己富有，所以他們不認同應該受「懲罰」；而身家5,000萬美元或更多的人才算是富有的，應該付出更多。

調查同時顯示，大多數富裕人士覺得他們已經繳納了足夠的稅。60%的人認為他們繳納了公平份額的稅款，三分之一的人更認為他們支付的稅額比公平份額高。

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